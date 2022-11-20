Характеристики товара
Описание
Кофейный стол Rolling Coffee Table в ярком стиле индастриал идеально сочетания в себе натуральные материалы, такие как древесина вяза и грубо обработанного металла. Особый акцент к причастности стиля в данной композиции придает наличие металлических колес. Кофейный столик отлично подходит для хранения, а также непосредственного применения
Характеристики
Основные
Оригинальность Оригинал
Влагозащита, IP 20
Стиль Лофт, Индастриал
Размеры
Длина, мм 500
Ширина, мм 1000
Высота, мм 400
Цвет и материал
Цвет Чёрный
Материал Дерево, Металл, Массив, Дуб
Дополнительно
Рекомендуемое помещение Бар, Кафе, Ресторан, Гостиная, Кабинет, Сад, Улица, Шоу-рум, Студия
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Ширина1000 мм
- Длина500 мм
- Цветчерный