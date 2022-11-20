Товар в корзине. Перейти
Кофейный стол Торборг - фото 1Кофейный стол Торборг - фото 2Кофейный стол Торборг - фото 3

Кофейный стол Торборг

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Осло
Стол Осло
Следующий Обеденный стол Торборг
Стол Осло

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота410 мм
  • Длина1200 мм
  • Глубина600 мм
  • Материалметалл, МДФ

Похожие товары

Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от17 300
13

Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас

Настоящее фото товара Стол Mount со стеклянной столешницей , произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
Оптовая цена
13

Стол Mount со стеклянной столешницей

Журнальный стол Инсигния 120 x 60 сереброНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от23 99051
47 990 ₽Оптовая цена
13

Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро

В наличии 75 шт.
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золотоНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99051
59 990 ₽Оптовая цена
10

Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото

В наличии 60 шт.
Журнальный столик Бостон 50 x 32 золотоНастоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от18 99043
32 990 ₽Оптовая цена
5

Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото

В наличии 95 шт.
Журнальный столик Бостон 50 x 32 сереброНастоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99045
26 990 ₽Оптовая цена
11

Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро

В наличии 100 шт.
Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от28 99043
49 990 ₽Оптовая цена
15

Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро

В наличии 57 шт.
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99053
35 990 ₽Оптовая цена
9

Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро

В наличии 100 шт.
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золотоНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99042
42 990 ₽Оптовая цена
9

Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото

В наличии 100 шт.
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темныйНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 99043
44 990 ₽Оптовая цена
8

Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный

В наличии 65 шт.
С этим товаром покупают
Стол Фуджи, 120х80Настоящее фото товара Стол Фуджи, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
26 490
Оптовая цена
15

Стол Фуджи, 120х80

Стол ЛАУНЖ, 1600x800Настоящее фото товара Стол ЛАУНЖ, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
42 390
Оптовая цена
15

Стол ЛАУНЖ, 1600x800

Стол Грегори, коричневыйНастоящее фото товара Стол Грегори, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
62 990
Оптовая цена
12

Стол Грегори, коричневый

Настоящее фото товара Стол Эллипс, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
6

Стол Эллипс, белый

Стол обеденный АктанНастоящее фото товара Стол обеденный Актан, произведённого компанией ChiedoCover
142 590
Оптовая цена
6

Стол обеденный Актан

Плетеный комплект для отдыха Анкапалле, бежевыйНастоящее фото товара Плетеный комплект для отдыха Анкапалле, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
104 990
Оптовая цена
6

Плетеный комплект для отдыха Анкапалле, бежевый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стол Alma, черный, мдф, произведённого компанией ChiedoCover
26 790
Оптовая цена

Стол Alma, черный, мдф

В наличии 68 шт.
Другие товары из разделапо расположению
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синийНастоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
10

Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-11, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
8

Кресло игровое VIKING-11, синее

Кресло офисное TopChairs Clerk черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Clerk черное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
7

Кресло офисное TopChairs Clerk черное

В наличии 100 шт.
Стул Хит 25мм с полкой для бумагНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
14

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг

Стул Офисный с пюпитромНастоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
10

Стул Офисный с пюпитром