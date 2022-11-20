Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота410 мм
- Длина1200 мм
- Глубина600 мм
- Материалметалл, МДФ
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стол Mount со стеклянной столешницей
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото
Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото
Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро
Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный
Стол Фуджи, 120х80
Стол ЛАУНЖ, 1600x800
Стол Грегори, коричневый
Стол Эллипс, белый
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Плетеный комплект для отдыха Анкапалле, бежевый
Стол Alma, черный, мдф
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
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Кресло офисное TopChairs Clerk черное
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Стул Офисный с пюпитром