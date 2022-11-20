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Кофейный столик Contour Max

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Характеристики товара

Описание

Стол Contour Max – сбалансированная комбинация формы и материала. Сдержанная конструкция в виде круглой массивной столешницы из мрамора и графичной металлической опоры. Утонченный тандем внушительной строгости и эстетики лаконичности. На тёмном фоне с белыми прожилками будут блистать фоторамки, вазы, книги, декоративные композиции.

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Основные характеристики

  • Высота360 мм
  • Диаметр1050 мм
  • Вес35 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницымрамор

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки840 мм
  • Высота упаковки880 мм
  • Глубина упаковки840 мм
  • Объём упаковки0.62 м3

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