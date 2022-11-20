Характеристики товара
Описание
Стол Contour Max – сбалансированная комбинация формы и материала. Сдержанная конструкция в виде круглой массивной столешницы из мрамора и графичной металлической опоры. Утонченный тандем внушительной строгости и эстетики лаконичности. На тёмном фоне с белыми прожилками будут блистать фоторамки, вазы, книги, декоративные композиции.
Основные характеристики
- Высота360 мм
- Диаметр1050 мм
- Вес35 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал столешницымрамор
Параметры упаковки
- Ширина упаковки840 мм
- Высота упаковки880 мм
- Глубина упаковки840 мм
- Объём упаковки0.62 м3