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Кофейный столик Финика M Торос мокко - фото 1Кофейный столик Финика M Торос мокко - фото 2Кофейный столик Финика M Торос мокко - фото 3Кофейный столик Финика M Торос мокко - фото 4

Кофейный столик Финика M Торос мокко

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Характеристики товара

Описание

Кофейный столик выполнен в современном стиле, сочетающем оригинальную текстуру декоративного покрытия столешницы и металлического подстолья. Материал столешницы: МДФ 16 мм. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон. В комплект входит вся необходимая фурнитура и удобная инструкция для сборки.

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Основные характеристики

  • Высота38 мм
  • Ширина40 мм
  • Глубина40 мм
  • Вес4.4 кг
  • Объем0.06 мл
  • Количество мест1
  • Цветжелтый
  • Размер упаковки43/43/7 см

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