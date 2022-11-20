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Кофейный столик Лион - фото 1

Кофейный столик Лион

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Характеристики товара

Описание

Кофейный столик «Лион» выполнен в минималистическом дизайне, за счет чего удачно вписывается в любой современный интерьер. Размер модели – 500×500×400мм. Основой служит прочный алюминиевый каркас, который окрашен порошковой краской в цвет натурального дерева. Столик дополняет столешница, изготовленная из высококачественного закаленного стекла толщиной 5 мм. Стеклянная столешница устойчива к повреждениям и имеет долгий срок службы. Модель дополнена пластиковыми наконечниками на ножках, которые устойчиво фиксируют ее на любой поверхности.

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина500 мм
  • Вес1.6 кг
  • Размер упаковки500x500x15 см

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