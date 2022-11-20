Характеристики товара
Описание
Кофейный столик «Лион» выполнен в минималистическом дизайне, за счет чего удачно вписывается в любой современный интерьер. Размер модели – 500×500×400мм. Основой служит прочный алюминиевый каркас, который окрашен порошковой краской в цвет натурального дерева. Столик дополняет столешница, изготовленная из высококачественного закаленного стекла толщиной 5 мм. Стеклянная столешница устойчива к повреждениям и имеет долгий срок службы. Модель дополнена пластиковыми наконечниками на ножках, которые устойчиво фиксируют ее на любой поверхности.
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Ширина500 мм
- Длина500 мм
- Вес1.6 кг
- Размер упаковки500x500x15 см