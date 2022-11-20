Кофейный столик на колесах

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Кофейный столик на колесах

4.1
61 900 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стол Опера
Стол Опера
Следующий Стол консольный Хельга 1
Стол консольный Хельга 1

Характеристики товара

Описание

Материал: дерево

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Столешница шпон, 40 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
11

Столешница шпон, 40 мм, прямоугольная

Кресло офисное TopChairs Bonus, черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Bonus, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло офисное TopChairs Bonus, черное

В наличии 26 шт.
Кресло офисное TopChairs Original, черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Original, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99016
12 990 ₽Оптовая цена
12

Кресло офисное TopChairs Original, черное

В наличии 70 шт.
Кресло офисное TopChairs Unit, черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Unit, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99016
12 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло офисное TopChairs Unit, черное

В наличии 90 шт.
Кресло офисное TopChairs Studio, черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Studio, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49035
12 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло офисное TopChairs Studio, черное

В наличии 3 шт.
Кресло офисное TopChairs Studio, коричневоеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Studio, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49035
12 990 ₽Оптовая цена
10

Кресло офисное TopChairs Studio, коричневое

Кресло офисное TopChairs Blocks, черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Blocks, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
9

Кресло офисное TopChairs Blocks, черное

Кресло офисное TopChairs Blocks, красноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Blocks, красное, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
14

Кресло офисное TopChairs Blocks, красное

Кресло офисное TopChairs Balance, черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Balance, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
14

Кресло офисное TopChairs Balance, черное

Стол КарлоттаНастоящее фото товара Стол Карлотта, произведённого компанией ChiedoCover
от422 090
Оптовая цена
12

Стол Карлотта

Другие товары из раздела деревянные столы оптом

Стол консольный Хельга 2Настоящее фото товара Стол консольный Хельга 2, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190
Оптовая цена
15

Стол консольный Хельга 2

Настоящее фото товара Стол консольный Хельга 3, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена
12

Стол консольный Хельга 3

Стол консольный Хельга 4Настоящее фото товара Стол консольный Хельга 4, произведённого компанией ChiedoCover
от44 490
Оптовая цена
6

Стол консольный Хельга 4

Стол консольный Классика 1Настоящее фото товара Стол консольный Классика 1, произведённого компанией ChiedoCover
от34 490
Оптовая цена
14

Стол консольный Классика 1

Настоящее фото товара Стол консольный Классика 2, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
Оптовая цена
13

Стол консольный Классика 2

Настоящее фото товара Стол консольный Классика 3, произведённого компанией ChiedoCover
от55 290
Оптовая цена
5

Стол консольный Классика 3

Настоящее фото товара Стол консольный Классика 4, произведённого компанией ChiedoCover
от58 190
Оптовая цена
5

Стол консольный Классика 4

Стол ГрандНастоящее фото товара Стол Гранд, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
66Хит

Стол Гранд