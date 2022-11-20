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Коленный стул со спинкой

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Характеристики товара

Описание

Коленные ортопедический стулья со спинкой для детей и взрослых с ростом от 110 до 190 см и весом до 120 кг. Отлично подойдет: школьникам в период активного роста; людям, занятым на "сидячей" работе; людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Идеален для тех, кто заботится о своём позвоночнике, ведь коленный стул снижает вред от сидячей работы до 85% Механическая регулировка высоты.

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Параметры упаковки

  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки170 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки10 кг

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