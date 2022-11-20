Характеристики товара
Описание
Коленные ортопедический стулья со спинкой для детей и взрослых с ростом от 110 до 190 см и весом до 120 кг. Отлично подойдет: школьникам в период активного роста; людям, занятым на "сидячей" работе; людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Идеален для тех, кто заботится о своём позвоночнике, ведь коленный стул снижает вред от сидячей работы до 85% Механическая регулировка высоты.
Параметры упаковки
- Ширина упаковки660 мм
- Высота упаковки170 мм
- Глубина упаковки490 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки10 кг