Коллекция пластиковых шаров Gracy - Gold 6 см, 30 шт, mix

13 оценок

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Коллекция пластиковых шаров Gracy - Gold 6 см, 30 шт, mix

4.8
990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Набор золотых елочных шаров Gracy Gold позволит подготовиться к встрече самого главного праздника года. Украшений хватит, чтобы полностью нарядить лесную гостью. А сочетание глянцевой, матовой и блестящей фактур создаст необходимый контраст в торжественном убранстве. Золотые новогодние шары на веточках можно дополнить игрушками белых, красных и даже черных оттенков, чтобы сделать декор еще более изысканным.
Новогодние шарики от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, подарят радость и взрослым, и детям. Елочные шары 6 см - это украшения оптимального размера для средней ели. Они будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое

Характеристики:

В наборе: 30 шт.
Диаметр: 60 мм.
Материал: пластик.
Цвет: золотой.
Вес: 0.33 кг
Длина упаковки: 0.18 м.
Ширина упаковки: 0.31 м.
Высота упаковки: 0.12 м.
Объем упаковки: 0.0065 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.33 кг
  • Материалпластик
  • Диаметр60 мм
  • Цветзолотой

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