Коллекция пластиковых шаров Зимняя Ягода. В наборе 30 шт. Диаметр 60мм. В набор входит тридцать шаров трех гармонично сочетающихся друг с другом цветов.
Нежное серебро морозных узоров, ослепительный блеск снежного покрова и яркий красный цвет – все краски праздничной зимы нашли отражение в этом роскошном наборе пластиковых шаров от Kaemingk. Чтобы ваша елка сияла изысканными оттенками и радовала вас своим великолепием, дизайнеры собрали в одной коробке блестящие красные и сверкающие серебряные, белоснежные с мерцающими искорками-блестками и красные матовые шары. Этот ансамбль фантастически красив!
Характеристики:
Размер: 60 мм
В наборе 30 штук
Вес: 0.34 кг
Длина упаковки: 0.18 м.
Ширина упаковки: 0.31 м.
Высота упаковки: 0.12 м.
Объем упаковки: 0.0068 м3
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