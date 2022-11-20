Эти шары идеально сочетаются друг с другом - их оттенки и фактуры тщательно подобраны голландскими дизайнерами специально для того, чтобы вы могли легко и просто украсить новогоднюю елку в выбранной цветовой гамме.
Коллекция "Гранатовый коктейль" выполнена из матовых и глянцевых шаров в красной гамме - елочка, украшенная в таких оттенках, будет выглядеть стильно и привлекательно и обязательно станет центром внимания в новогодние праздники. Шары красно-бордовых оттенков хорошо смотрятся как на классических зелёных, так и на заснеженных и белых елях
Характеристики:
Диаметр шаров: 6 см.
В наборе: 20 шт.
Материал: стекло.
Цветовая гамма: оттенки красного.
Вес: 0.26 кг
Длина упаковки: 0.17 м.
Ширина упаковки: 0.17 м.
Высота упаковки: 0.23 м.
Объем упаковки: 0.007 м3
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