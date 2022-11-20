Приглушенное мерцание золота, букет из нежных роз, спелый розовый виноград - если вы оценили этот натюрморт, вашему художественному вкусу можно только позавидовать. Елочные шары из стекла трех искусно подобранных оттенков смотрятся столь же изысканно. Цвета дополняют друг друга, создавая утонченный образ лесной гостьи. Добавьте к элегантному набору новогодних шаров ленты пастельных тонов, банты и цветы нежных оттенков - получится настоящий шедевр праздничного дизайна.
Новогодние шарики от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, подарят радость и взрослым, и детям. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Набор елочных шаров превратит ваш интерьер в самую настоящую зимнюю сказку
Характеристики:
В наборе: 16 шт.
Диаметр шарика: 80 мм.
Материал: стекло.
Вес: 0.55 кг
Длина упаковки: 0.21 м.
Ширина упаковки: 0.21 м.
Высота упаковки: 0.32 м.
Объем упаковки: 0.0144 м3
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