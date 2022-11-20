Художникам давно известен секрет гармонии: ни один цвет на холсте не должен мешать другому. По этому принципу голландские дизайнеры создали чудесный набор елочных шаров в пастельных тонах. Мягкий перламутровый, светло-розовый и матово-белый оттенки словно исполняют симфонию, где нет соло - только счастливое переплетение мелодии и бесконечная нежность. Повесьте дивные стеклянные шары на елку, и пусть в ваш дом придут мир, согласие и душевное единение.
Новогодние шарики от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, подарят радость и взрослым, и детям. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Набор елочных шаров превратит ваш интерьер в самую настоящую зимнюю сказку
Характеристики:
В наборе: 16 шт.
Диаметр шарика: 80 мм.
Материал: стекло.
Вес: 0.55 кг
Длина упаковки: 0.21 м.
Ширина упаковки: 0.21 м.
Высота упаковки: 0.32 м.
Объем упаковки: 0.0144 м3
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