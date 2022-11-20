Коллекция стеклянных шаров Золотая Осень 8 см, 16 шт

15 оценок

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Коллекция стеклянных шаров Золотая Осень 8 см, 16 шт

4.5
1 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Ни одно время года не сравнится с осенью по щедрости красок. Пламенный алый, терпкий бордовый, блистательный золотой - любимые оттенки живописцев. Эта роскошная гамма запечатлена в наборе елочных шаров от голландских дизайнеров Kaemingk. Глубокие цвета рубина, граната и благородного металла подчеркнуты глянцевым блеском - кажется, что в игрушках отражается свет осеннего дня. Повесьте шары из стекла на елку - и ощутите ласковое тепло сентябрьского солнца.
Новогодние шарики от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, подарят радость и взрослым, и детям. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Набор елочных шаров превратит ваш интерьер в самую настоящую зимнюю сказку

Характеристики:

В наборе: 16 шт.
Диаметр шарика: 80 мм.
Материал: стекло.
Вес: 0.55 кг
Длина упаковки: 0.21 м.
Ширина упаковки: 0.21 м.
Высота упаковки: 0.32 м.
Объем упаковки: 0.0144 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.55 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр80 мм

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