Длина: 320 мм
Высота: 2000 мм
Глубина: 350 мм
Вес: 38.8 кг
Материал: МДФ, экокожа
Полубарный стул Авимор
Полубарный стул Айкава
Полубарный стул Алагир
Полубарный стул Албена
Барный стул Амазар бежевый/ дерево
Барный стул Амазар бежевый/ черный
Стул пластиковый Dora 263
Стул пластиковый Dora 263 с подлокотниками
Стул пластиковый Nuke
Стул пластиковый Nuke с подлокотниками
Стул пластиковый Gaius, с сеткой
Стул пластиковый Gaius с подлокотниками, с сеткой
Стул пластиковый Gaius на полозьях, с сеткой
Стул пластиковый Gaius на полозьях с подлокотниками, с сеткой
Стул пластиковый Gaius секция
Шкаф Шевалье
Шкаф Шевалье №2
Шкаф Парма №1
Шкаф Лотос №1
Шкаф Классика №1
Металлический шкаф Nobilis 1 секция
Металлический шкаф Nobilis 2 секции
Металлический шкаф Nobilis 4 секции
Металлический шкаф КД-1
Металлический шкаф КД-144