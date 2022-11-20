Длина: 500 мм
Высота: 2000 мм
Глубина: 350 мм
Вес: 46.5 кг
Материал: МДФ, экокожа
Полубарный стул Ангрен
Барный стул Анкара голубой/ дерево
Барный стул Анкара бежевый/ дерево
Барный стул Анкара голубой/ черный
Барный стул Анкара бежевый/ черный
Барный стул Амазар серый/ черный
Барный стул Бакнер белый регулируемый
Барный стул Бакнер черный регулируемый
Барный стул Барвик светлый
Барный стул Барвик черный
Стул пластиковый Gaius
Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками
Стул пластиковый Gaius, на полозьях
Стул пластиковый Gaius, на колесиках
Стул пластиковый Gaius, на колесиках, с подлокотниками
Стул пластиковый Mork
Стул пластиковый Mork на полозьях
Стул пластиковый Mork на металлической основе
Стул пластиковый Mork Kit на металлической основе
Стул пластиковый Mork Kit на колесной основе
Шкаф Шевалье №2
Шкаф Парма №1
Шкаф Лотос №1
Шкаф Классика №1
Металлический шкаф Nobilis 1 секция
Металлический шкаф Nobilis 2 секции
Металлический шкаф Nobilis 4 секции
Металлический шкаф КД-1
Металлический шкаф КД-144
Металлический шкаф КД-812