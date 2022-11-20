Колонка Шевалье №2

9 оценок

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Колонка Шевалье №2

4.2
50 290 ₽
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Колонка Шевалье
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Колонка Шевалье

Характеристики товара

Описание

Длина: 500 мм

Высота: 2000 мм

Глубина: 350 мм

Вес: 46.5 кг

Материал: МДФ, экокожа

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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