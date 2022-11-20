CI слот: да
Автоматическая настройка: да
HDMI вход: 1
USB вход: да
Диагональ экрана: 32 "
Воспроизведение с USB: да
Габаритные размеры без подставки: 732x438x77.8 (ВхШхГ) мм
Габаритные размеры с подставкой: 732x478x181.1 (ВхШхГ) мм
Разрешение экрана: 1366x768 (HD Ready)
Спутниковый тюнер: да
Напряжение: 100-240V
Мощность: 0.04 кВт
Тип экрана: LED
Мощность динамиков: 2х10 Вт
Формат экрана: 16:9
Цветовая система: PAL, SECAM.
Отключение при отсутствии сигнала: да
Цифровой ТВ тюнер: да
Размер крепления под кронштейн: 100х100
Разьем HeadPhone Jack 3: да 5mm
Режим "Защита от детей": да
Режим "Синий экран": Array
Таймер на включение/выключение: нет/да
Тип звука: стерео
Цвет: Черный
Стул Валенсия, экокожа коричневая, золотые ножки
Стул Валенсия, экокожа красный, золотые ножки
Стул Валенсия, экокожа темно-зеленая, золотые ножки
Стул Валенсия, велюр зеленый, золотые ножки
Стул Валенсия, велюр синий, золотые ножки
Стул Валенсия, велюр серый, золотые ножки
Стул Лилиан, вельвет темно-бирюзовый
Стул Лилиан, вельвет темно-синий
Стул барный Лилиан, вельвет темно-бирюзовый
Стул барный Лилиан, вельвет темно-синий
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