CI слот: да
Автоматическая настройка: да
HDMI вход: 1
USB вход: да
Диагональ экрана: 32 "
Воспроизведение с USB: да
Габаритные размеры без подставки: 739x441x74.6 (ВхШхГ) мм
Габаритные размеры с подставкой: 739x472x168 (ВхШхГ) мм
Разрешение экрана: 1920х1080 (Full HD)
Спутниковый тюнер: да
Напряжение: 100-240V
Мощность: 0.038 кВт
Тип экрана: LED
Мощность динамиков: 2х10 Вт
Формат экрана: 16:9
Цветовая система: PAL, SECAM.
Отключение при отсутствии сигнала: да
Цифровой ТВ тюнер: да
Яркость: 240 cd/m2
Размер крепления под кронштейн: 200х200
Разьем HeadPhone Jack 3: да 5mm
Режим "Защита от детей": да
Режим "Синий экран": Array
Таймер на включение/выключение: нет/да
Тип звука: стерео
Цвет: Черный
Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-бирюзовый
Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-синий
Кресло руководителя TopChairs Viking, бежевое
Кресло руководителя TopChairs Viking, серое
Кресло для посетителей TopChairs Viking, серое
Кресло руководителя TopChairs Crown, коричневое
Кресло офисное TopChairs Crown, коричневое
Столешница ЛДСП, 1800x800x38
Столешница ЛДСП, 1800x900x38
Столешница МДФ, 1200x800x19, прямоугольник
Кресло Bugatti, серый
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