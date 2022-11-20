CI слот: да
Автоматическая настройка: да
HDMI вход: 1
USB вход: да
Диагональ экрана: 43 "
Воспроизведение с USB: да
Габаритные размеры без подставки: 970x569x77.8 (ВхШхГ) мм
Габаритные размеры с подставкой: 970x624x220.4 (ВхШхГ) мм
Разрешение экрана: 1920х1080 (Full HD)
Спутниковый тюнер: да
Напряжение: 100-240V
Мощность: 0.05 кВт
Тип экрана: LED
Мощность динамиков: 2х10 Вт
Формат экрана: 16:9
Цветовая система: PAL, SECAM.
Отключение при отсутствии сигнала: да
Цифровой ТВ тюнер: да
Размер крепления под кронштейн: 200х200
Разьем HeadPhone Jack 3: да 5mm
Режим "Защита от детей": да
Режим "Синий экран": Array
Таймер на включение/выключение: нет/да
Тип звука: стерео
Цвет: Черный
Кресло офисное TopChairs City S, серое
Кресло для посетителей TopChairs Visit, черное
Кресло для посетителей TopChairs Visit, серое
Кресло офисное TopChairs Bonus, серое
Кресло офисное TopChairs Bonus, черное
Кресло офисное TopChairs Original, черное
Кресло офисное TopChairs Unit, черное
Кресло офисное TopChairs Studio, черное
Кресло офисное TopChairs Studio, коричневое
Кресло офисное TopChairs Blocks, черное
Стул Marin
Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L31T2C
Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L31T2SC
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Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP40L31T2SC
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Телевизор SHIVAKI STV-43LED14
Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP43L32T2C