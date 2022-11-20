Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1190 мм
- Ширина600 мм
- Глубина490 мм
- Материал каркасакрасное дерево
- Страна изготовленияИндонезия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.30 м3
- Вес упаковки32 кг
Комод BeFree BP-8024
Комод BeFree BP-8025
Комод Montana LA-2654
Комод Montana LA-2651
Комод Montana LA-2652
Комод Loft Reg1D1S 90
Комод Loft Reg1D1S 60
Комод Палех 3 ящика
Комод Палех 2 ящика
Комод Классика 3/6
Стол Холс, стеклянный
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Стол обеденный Элис, белый мрамор
Стол обеденный Ланс, коричневый мрамор, большой
Комплект мебели Бронкс, коричневый, 2 места
Стол обеденный Селин раскладной 160-240*90 керамика темная
Стол Дельта d800, сосна
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден