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Комод Анна античный, бежевый

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Комод Анна с двумя ящиками, бежевый
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Комод Анна с двумя ящиками, бежевый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Ширина1050 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасакрасное дерево
  • Страна изготовленияИндонезия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.60 м3
  • Вес упаковки38.70 кг

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