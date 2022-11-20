Товар в корзине. Перейти
Комод Анна, бежевый - фото 1Комод Анна, бежевый - фото 2

Комод Анна, бежевый

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кровать Вендел двуспальная с изножьем
Кровать Вендел двуспальная с изножьем
Следующий Пуфик Черепашка, без короба и крышки
Кровать Вендел двуспальная с изножьем

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1190 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина460 мм
  • Материал каркасакрасное дерево
  • Страна изготовленияИндонезия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Вес упаковки26 кг

Похожие товары

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, AfitapНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59032
3 790 ₽
10

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, AfitapНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
13

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьемНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89020
3 590 ₽
16

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил PalmiraНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89015
3 390 ₽
8

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
9

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99011
5 590 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ

Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
9

Стул алюминиевый Бистро - бежевый

Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
10

Стул алюминиевый 1201

Стул ДжунаНастоящее фото товара Стул Джуна, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
6

Стул Джуна

С этим товаром покупают
Стул Патрик 20мм ЛайтНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99023
2 560 ₽
14

Стул Патрик 20мм Лайт

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
14

Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый

Настоящее фото товара Стул Виота 210, крем, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
9

Стул Виота 210, крем

Стул Кроссбэк, береза/ грушаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ груша, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк, береза/ груша

Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
15

Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный

В наличии 5 шт.
Стул прозрачный X-Treme S зеленыйНастоящее фото товара Стул прозрачный X-Treme S зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена
11

Стул прозрачный X-Treme S зеленый

В наличии 16 шт.
Стул Дарио, белыйНастоящее фото товара Стул Дарио, белый, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена

Стул Дарио, белый

Другие товары из разделамебель для спальни
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 13 шт.
Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от202 290
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден

Кофейный стол из массива сосны БаденНастоящее фото товара Кофейный стол из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от206 890
Оптовая цена
9

Кофейный стол из массива сосны Баден