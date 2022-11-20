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Комод Анна с двумя ящиками, бежевый - фото 1Комод Анна с двумя ящиками, бежевый - фото 2

Комод Анна с двумя ящиками, бежевый

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина1070 мм
  • Глубина590 мм
  • Материал каркасакрасное дерево
  • Страна изготовленияИндонезия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.50 м3
  • Вес упаковки29.20 кг

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