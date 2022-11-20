Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина850 мм
- Глубина450 мм
- Материалдерево
Комод BeFree BP-8024
Комод BeFree BP-8025
Комод Montana LA-2654
Комод Montana LA-2651
Комод Montana LA-2652
Комод Loft Reg1D1S 90
Комод Loft Reg1D1S 60
Комод Палех 3 ящика
Комод Палех 2 ящика
Комод Классика 3/6
Стол Лофт Нево
Стол обеденный Детройт серый малый
Стол раздвижной MELANIA, серый
Стол Кадис 1300, раздвижной, прямоугольный, венге/ белый
Стол Мантилла
Стол Эллипс, белый
Стол Boston, прозрачный, закаленное стекло