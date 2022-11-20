Характеристики товара
Описание
Ширина: 102 см
Глубина: 54 см
Высота: 120 см
Ширина: 102 см
Глубина: 54 см
Высота: 120 см
Комод BeFree BP-8024
Комод Montana LA-2654
Комод Montana LA-2651
Комод Montana LA-2652
Комод Loft Reg1D1S 90
Комод Loft Reg1D1S 60
Комод Предлиц
Комод Мурау
Комод Гуттаринг
Комод Гурк
Коричневая подушка, золотая корона
Шторы Блэкаут
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, узор
Кресло 06-3013
Люстра Lincoln 6
Стол Пегас Plus 1600/1950
Светильник подвесной KH01136
Светильник подвесной KH01135
Светильник подвесной KH01134