Товар в корзине. Перейти
Комод Дэко - фото 1Комод Дэко - фото 2

Комод Дэко

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кровать Лалик двуспальная
Кровать Лалик двуспальная
Следующий Комод Дэко, темный кофе
Кровать Лалик двуспальная

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1160 мм
  • Ширина680 мм
  • Глубина400 мм
  • Материалмассив, шпон
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.42 м3
  • Вес упаковки19 кг
С этим товаром покупают
Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синийНастоящее фото товара Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
9

Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий

Полукресло ДжеймсНастоящее фото товара Полукресло Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
9

Полукресло Джеймс

Настоящее фото товара Диван Grand 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от51 490
Оптовая цена
12

Диван Grand 3-х местный

Подстолье 2105EMНастоящее фото товара Подстолье 2105EM, произведённого компанией ChiedoCover
27 790
Оптовая цена
9

Подстолье 2105EM

Настоящее фото товара Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена
5

Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп

СТУЛ EAMES M РОЗОВЫЙНастоящее фото товара СТУЛ EAMES M РОЗОВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
12

СТУЛ EAMES M РОЗОВЫЙ

Настоящее фото товара Комплект мебели Спринг, коричневый, 2 стула, произведённого компанией ChiedoCover
27 890
Оптовая цена
13

Комплект мебели Спринг, коричневый, 2 стула

В наличии 100 шт.
Другие товары из разделамебель для спальни
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 22 шт.
Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от202 290
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден

Кофейный стол из массива сосны БаденНастоящее фото товара Кофейный стол из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от206 890
Оптовая цена
9

Кофейный стол из массива сосны Баден