Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Ширина1000 мм
- Глубина400 мм
- Материалмассив, шпон
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.42 м3
- Вес упаковки36 кг
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