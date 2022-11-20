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Комод деревянный низкий в стиле Лофт Энни - фото 1Комод деревянный низкий в стиле Лофт Энни - фото 2Комод деревянный низкий в стиле Лофт Энни - фото 3Комод деревянный низкий в стиле Лофт Энни - фото 4

Комод деревянный низкий в стиле Лофт Энни

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота600 мм
  • Ширина460 мм
  • Длина1760 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Цветкоричневый

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