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Комод деревянный в стиле Лофт Энни

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина480 мм
  • Длина1900 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Цветкоричневый

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