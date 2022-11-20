Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина480 мм
- Длина1900 мм
- Материал столешницыдерево
- Цветкоричневый
Стул Раунд 20мм
Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Кресло пластиковое Комфорт 5
Стул-кресло Марио
Стул Crocus с подушкой голубой
Стул полубарный прозрачный Zebra Antishock
Кресло Лаунж BOX, плетеное
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди