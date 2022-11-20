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Комод Динеро, дуб саттер - фото 1Комод Динеро, дуб саттер - фото 2

Комод Динеро, дуб саттер

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Комод Гримм, дуб каньон светлый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1300 мм
  • Высота870 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес66 кг
  • МатериалМДФ
  • Материал каркасаЛДСП
  • Страна изготовленияБеларусь

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