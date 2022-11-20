Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1300 мм
- Высота870 мм
- Глубина500 мм
- Вес66 кг
- МатериалМДФ
- Материал каркасаЛДСП
- Страна изготовленияБеларусь
Комод BeFree BP-8024
Комод BeFree BP-8025
Комод Montana LA-2654
Комод Montana LA-2651
Комод Montana LA-2652
Комод Loft Reg1D1S 90
Комод Loft Reg1D1S 60
Комод Палех 3 ящика
Комод Палех 2 ящика
Комод Классика 3/6
Подстолье чугунное 1217
Подстолье чугунное 1014
Подстолье чугунное 1014 лайт
Подстолье чугунное 4076
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Подстолье ER 3063
Подстолье чугунное 3014
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