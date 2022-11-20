Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Длина860 мм
- Глубина460 мм
- Материалметалл, дерево
Комод BeFree BP-8024
Комод BeFree BP-8025
Комод Montana LA-2654
Комод Montana LA-2651
Комод Montana LA-2652
Комод Loft Reg1D1S 90
Комод Loft Reg1D1S 60
Комод Палех 3 ящика
Комод Палех 2 ящика
Комод Классика 3/6
Люстра Глоу
Накладной светильник Глоу
Светящийся куб Piazza 500 мм
Светильник настольный Owl с подсветкой
Подвесной светильник Эсенлер, хром венге
Люстра Эсенлер, хром венге, 3 лампы
Люстра каскадная Вегас, золото, 14 светильников
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден