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Комод Эдлер, синий - фото 1Комод Эдлер, синий - фото 2

Комод Эдлер, синий

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Длина860 мм
  • Глубина460 мм
  • Материалметалл, дерево

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