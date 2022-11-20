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Комод Фирзен

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Характеристики товара

Описание

Комод Фирзен выполнен из МДФ и ДСП с соответствующим рисунком шпона дуба или ореха. Верхняя часть комода имеет алюминиевое покрытие. На комоде отсутствуют ручки и другие лишние детали, что придает коллекции простой и в тоже время выразительный вид. Доступен в нескольких вариантах отделки: натуральный цвет дерева (дуб или орех) либо окрашенное дерево.

Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина460 мм
  • Длина1216 мм
  • Материалдуб, металл, алюминий, ДСП, шпон
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияИспания

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