Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина1090 мм
- Глубина560 мм
- Материал каркасаМДФ, красное дерево
- Страна изготовленияИндонезия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.48 м3
- Вес упаковки49.40 кг
Диван с подлокотниками
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Журнальный приставной столик Финика М Дуб бомонт лофт