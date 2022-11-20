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Комод GRAND (малый) - фото 1

Комод GRAND (малый)

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

100 х 50 х H70 высота без стекла H69 см

каркас: алюминий, 2 дверцы, 1 ящик, стекло 6 мм в комплекте

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