Характеристики товара
Описание
100 х 50 х H70 высота без стекла H69 см
каркас: алюминий, 2 дверцы, 1 ящик, стекло 6 мм в комплекте
100 х 50 х H70 высота без стекла H69 см
каркас: алюминий, 2 дверцы, 1 ящик, стекло 6 мм в комплекте
Комод BeFree BP-8024
Комод BeFree BP-8025
Комод Montana LA-2654
Комод Montana LA-2651
Комод Montana LA-2652
Комод Loft Reg1D1S 90
Комод Loft Reg1D1S 60
Комод Палех 3 ящика
Комод Палех 2 ящика
Комод Классика 3/6
Стул Bridell
Стеновые панели Кварели
Стеновые панели Кулвилл
Металлический шкаф КД-814
Урна бетонная уличная Кельн мини
Урна железобетонная У-24 с внутренним ведром
Урна бетонная парковая Квадро
Урна бетонная парковая Дублин
Урна парковая бетонная Варшава
Стул Бринтелликс с мягкой спинкой, серебро-коричневый