Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Высота753 мм
- Глубина434 мм
- Вес48.7 кг
- Материал каркасаЛДСП
- Страна изготовленияРоссия
Комод BeFree BP-8024
Комод BeFree BP-8025
Комод Montana LA-2654
Комод Montana LA-2651
Комод Montana LA-2652
Комод Loft Reg1D1S 90
Комод Loft Reg1D1S 60
Комод Предлиц
Комод Мурау
Комод Гуттаринг
Подстолье чугунное Кампана ДВ
Подстолье металлическое 1053EM
Подстолье ER 3080
Подстолье чугунное 4013
Подстолье квадро 4160
Подстолье чугунное 4085
Подстолье ER 3016
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден