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Комод Инвернесс - фото 1

Комод Инвернесс

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Характеристики товара

Описание

Стильный комод Инвернесс в своем дизайне соединил всю элегантность, царственность и таинственность стиля ар нуво. Изделие создано вручную из натурального массива дерева и выполнено в роскошных оттенках металла. Интересные изгибистые очертания, скульптурные ножки и изысканные детали подчеркивают элитарность этого предмета.

Столешница комода оформлена изысканным кантом из кристаллов Swarovski, которые подчеркивают помпезность и соблазнительность этого предмета. Дорогие камни присутствуют в фурнитуре изделия: хромированные ручки комода также декорированы кристаллами Swarovski.

Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина1330 мм
  • Глубина540 мм
  • Материалдерево
  • Цветчерный, серебряный

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