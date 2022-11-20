Характеристики товара
Описание
Стильный комод Инвернесс в своем дизайне соединил всю элегантность, царственность и таинственность стиля ар нуво. Изделие создано вручную из натурального массива дерева и выполнено в роскошных оттенках металла. Интересные изгибистые очертания, скульптурные ножки и изысканные детали подчеркивают элитарность этого предмета.
Столешница комода оформлена изысканным кантом из кристаллов Swarovski, которые подчеркивают помпезность и соблазнительность этого предмета. Дорогие камни присутствуют в фурнитуре изделия: хромированные ручки комода также декорированы кристаллами Swarovski.
Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Ширина1330 мм
- Глубина540 мм
- Материалдерево
- Цветчерный, серебряный