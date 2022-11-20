Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Длина1650 мм
- Глубина460 мм
- Материалдуб, массив
- Цветбежевый, коричневый
Комод BeFree BP-8024
Комод BeFree BP-8025
Комод Montana LA-2654
Комод Montana LA-2651
Комод Montana LA-2652
Комод Loft Reg1D1S 90
Комод Loft Reg1D1S 60
Комод Палех 3 ящика
Комод Палех 2 ящика
Комод Классика 3/6
Подстолье чугунное Марко
Подстолье чугунное 4061
Подстолье чугунное 4083
Подстолье чугунное Истборн Круглое
Подстолье ER 3072
Подстолье ER 3069
Подстолье ER 3030