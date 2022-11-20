Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1080 мм
- Длина910 мм
- Глубина310 мм
- Вес65 кг
- Материалшкура буйвола, латунь, манго, массив
- Цветбежевый, коричневый
Комод BeFree BP-8024
Комод BeFree BP-8025
Комод Montana LA-2654
Комод Montana LA-2651
Комод Montana LA-2652
Комод Loft Reg1D1S 90
Комод Loft Reg1D1S 60
Комод Предлиц
Комод Мурау
Комод Гуттаринг
Подстолье чугунное 1226
Подстолье чугунное 1281
Подстолье чугунное 1043
Подстолье металлическое 1088EM
Подстолье ER 3072 LIGHT
Подстолье ER 3016