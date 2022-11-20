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Комод из массива манго в винтажном стиле Абаде - фото 1Комод из массива манго в винтажном стиле Абаде - фото 2Комод из массива манго в винтажном стиле Абаде - фото 3Комод из массива манго в винтажном стиле Абаде - фото 4Комод из массива манго в винтажном стиле Абаде - фото 5Комод из массива манго в винтажном стиле Абаде - фото 6Комод из массива манго в винтажном стиле Абаде - фото 7Комод из массива манго в винтажном стиле Абаде - фото 8Комод из массива манго в винтажном стиле Абаде - фото 9

Комод из массива манго в винтажном стиле Абаде

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1080 мм
  • Длина910 мм
  • Глубина310 мм
  • Вес65 кг
  • Материалшкура буйвола, латунь, манго, массив
  • Цветбежевый, коричневый

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