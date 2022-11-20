Комод Хельга 3

14 оценок

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Комод Хельга 3

4.2
73 690 ₽
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Комод Лотос 2

Характеристики товара

Описание

Глубина: 530 мм

Высота: 960 мм

Длина: 1070 мм

Вес: 44 кг

Материал: МДФ, бук

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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