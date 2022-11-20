Комод Классика 2

6 оценок

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Комод Классика 2

4.4
78 390 ₽
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Комод Классика 3
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Комод Классика 3

Характеристики товара

Описание

Глубина: 460 мм

Высота: 850 мм

Длина: 1260 мм

Вес: 44,7 кг

Материал: МДФ, бук

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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