Комод Классика 3

7 оценок

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Комод Классика 3

4.8
72 290 ₽
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Комод Классика 3/6
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Комод Классика 3/6

Характеристики товара

Описание

Глубина: 520 мм

Высота: 960 мм

Длина: 1020 мм

Вес: 44,7 кг

Материал: МДФ, бук

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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