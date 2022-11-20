Комод Классика 3
72 290 ₽
Глубина: 520 мм
Высота: 960 мм
Длина: 1020 мм
Вес: 44,7 кг
Материал: МДФ, бук
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