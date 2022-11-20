Комод Классика 3/1

13 оценок

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Комод Классика 3/1

4.4
74 090 ₽
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Комод Классика 2

Характеристики товара

Описание

Глубина: 520 мм

Высота: 960 мм

Длина: 1020 мм

Вес: 45 кг

Материал: МДФ, бук

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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