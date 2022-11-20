Глубина: 520 мм
Высота: 960 мм
Длина: 1020 мм
Вес: 45 кг
Материал: МДФ, бук
Стул Наполеон белый, деревянный - с белой подушкой
Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой
Стул Наполеон золотой, деревянный - с белой подушкой
Стул Наполеон серебро, деревянный - с белой подушкой
Стул Eames DAR оранжевый
Стул Eames DSR оранжевый
Стул Eames барный DSW оранжевый
Стул Eames барный DSW ярко-голубой
Настольная лампа Erich бронза
Настольная лампа Bergamo
Комод Хельга 3
Комод Верона 3Д
Комод Верона 4Д
Комод Шевалье
Комод Шевалье 2
Комод Шевалье 3
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Комод BeFree BP-8024
Комод BeFree BP-8025
Комод Montana LA-2654