Комод Классика 3/6

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Комод Классика 3/6

4.8
73 090 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Комод Палех 2 ящика
Комод Палех 2 ящика
Следующий Комод Классика 3
Комод Палех 2 ящика

Характеристики товара

Описание

Глубина: 520 мм

Высота: 960 мм

Длина: 1020 мм

Вес: 46,2 кг

Материал: МДФ, бук

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Eames DAR бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 900
Оптовая цена
6

Стул Eames DAR бежевый

Настоящее фото товара Стул Eames DSR кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
8

Стул Eames DSR кремовый

Стул Eames DAR желтыйНастоящее фото товара Стул Eames DAR желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
5

Стул Eames DAR желтый

Стул Eames DAW коричневыйНастоящее фото товара Стул Eames DAW коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 999
Оптовая цена
14

Стул Eames DAW коричневый

Стул Eames DAR коричневыйНастоящее фото товара Стул Eames DAR коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
10

Стул Eames DAR коричневый

Стул Eames DSR коричневыйНастоящее фото товара Стул Eames DSR коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
7

Стул Eames DSR коричневый

Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 350
12

Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой

Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкойНастоящее фото товара Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 350
9

Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой

Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 450
13

Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой

Настоящее фото товара Настольная лампа Erich, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
14

Настольная лампа Erich

Другие товары из раздела комоды оптом

Комод Классика 2Настоящее фото товара Комод Классика 2, произведённого компанией ChiedoCover
от78 390
Оптовая цена
6

Комод Классика 2

Настоящее фото товара Комод Классика 3/1, произведённого компанией ChiedoCover
от74 090
Оптовая цена
13

Комод Классика 3/1

Настоящее фото товара Комод Лотос 2, произведённого компанией ChiedoCover
от76 390
Оптовая цена
15

Комод Лотос 2

Настоящее фото товара Комод Хельга 3, произведённого компанией ChiedoCover
от73 690
Оптовая цена
14

Комод Хельга 3

Настоящее фото товара Комод Верона 3Д, произведённого компанией ChiedoCover
от61 890
Оптовая цена
13

Комод Верона 3Д

Комод Верона 4ДНастоящее фото товара Комод Верона 4Д, произведённого компанией ChiedoCover
от61 890
Оптовая цена
7

Комод Верона 4Д

Комод ШевальеНастоящее фото товара Комод Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
от40 690
Оптовая цена
6

Комод Шевалье

Настоящее фото товара Комод BeFree BP-8024, произведённого компанией ChiedoCover
от83 190
Оптовая цена
12

Комод BeFree BP-8024

Настоящее фото товара Комод BeFree BP-8025, произведённого компанией ChiedoCover
от66 490
Оптовая цена
15

Комод BeFree BP-8025

Комод Montana LA-2654Настоящее фото товара Комод Montana LA-2654, произведённого компанией ChiedoCover
от38 550
Оптовая цена
5

Комод Montana LA-2654