Комод Классика 3/6
73 090 ₽
Глубина: 520 мм
Высота: 960 мм
Длина: 1020 мм
Вес: 46,2 кг
Материал: МДФ, бук
Стул Eames DAR бежевый
Стул Eames DSR кремовый
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Стул Eames DAR коричневый
Стул Eames DSR коричневый
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