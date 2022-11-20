Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота930 мм
- Длина750 мм
- Глубина380 мм
- Материалметалл
- Цветжелтый
Тумба Автомобильные номера
Тумба открытая Тербон, венге
Тумба открытая Тербон, вяз
Тумба открытая Тербон, акация
Тумба открытая Тербон, клён
Тумба с нишей и ящиком Тербон, венге
Тумба с нишей и ящиком Тербон, вяз
Тумба с нишей и ящиком Тербон, акация
Тумба с нишей и ящиком Тербон, клён
Тумба с дверью Пеория, венге
Тумба с дверью Пеория, вяз
Тумба с дверью Пеория, акация
Тумба с дверью Пеория, клён
Тумба с дверью Гилберт, венге
Тумба с дверью Гилберт, вяз
Тумба с дверью Гилберт, акация
Тумба с дверью Гилберт, клён
Тумба прикроватная Намюр Лофт
Тумба с полкой и бортиком, венге
Тумба с полкой и бортиком, вяз
Подстолье чугунное Понтэ
Подстолье чугунное 1226
Подстолье чугунное 1013
Подстолье ER 3072
Подстолье чугунное 1020
Подстолье чугунное 4781
Подстолье Эдмонт, 1000мм