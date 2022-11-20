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Комод "Контейнер дарит улыбку" - фото 1Комод "Контейнер дарит улыбку" - фото 2

Комод "Контейнер дарит улыбку"

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота930 мм
  • Длина750 мм
  • Глубина380 мм
  • Материалметалл
  • Цветжелтый

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