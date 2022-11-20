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Комод Loft Reg1D1S 60 - фото 1

Комод Loft Reg1D1S 60

12 оценок
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Комод Loft Reg1D1S 90
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Комод Loft Reg1D1S 90

Характеристики товара

Описание

Ширина: 62 см

Глубина: 38.5 см

Высота: 120.5 см

Вес: 29.9 кг


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