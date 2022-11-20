Характеристики товара
Описание
Ширина: 62 см
Глубина: 38.5 см
Высота: 120.5 см
Вес: 29.9 кг
Ширина: 62 см
Глубина: 38.5 см
Высота: 120.5 см
Вес: 29.9 кг
Комод BeFree BP-8024
Комод BeFree BP-8025
Комод Montana LA-2654
Комод Montana LA-2651
Комод Montana LA-2652
Комод Loft Reg1D1S 90
Комод Предлиц
Комод Мурау
Комод Гуттаринг
Комод Гурк
Стул Лили Красный, пластиковый
Чехол 01 на стул Кьявари, желтый
Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый
Ручник официанта, синий
Стул Диана велюр бежевый, ножки белые
Светильник подвесной KH01158
Светильник подвесной KH01157
Светильник подвесной KH01156
Светильник подвесной KH01154