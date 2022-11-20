Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Высота820 мм
- Глубина500 мм
- Вес55 кг
- Материал каркасаЛДСП, металл
- Страна изготовленияРоссия
Комод BeFree BP-8024
Комод BeFree BP-8025
Комод Montana LA-2654
Комод Montana LA-2651
Комод Montana LA-2652
Комод Loft Reg1D1S 90
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