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Комод Лорэн, грей

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Высота820 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес55 кг
  • Материал каркасаЛДСП, металл
  • Страна изготовленияРоссия

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