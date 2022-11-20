Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1432 мм
- Высота826 мм
- Глубина410 мм
- Вес70 кг
- Материал каркасаЛДСП
- Страна изготовленияРоссия
Комод BeFree BP-8024
Комод BeFree BP-8025
Комод Montana LA-2654
Комод Montana LA-2651
Комод Montana LA-2652
Комод Loft Reg1D1S 90
Комод Loft Reg1D1S 60
Комод Предлиц
Комод Мурау
Комод Гуттаринг
Подстолье чугунное Марко
Подстолье барное чугунное 1249
Подстолье чугунное 1013 тройное
Подстолье чугунное 4083
Подстолье ER 3116
Подстолье ER 3063H
Подстолье 1273EM
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден