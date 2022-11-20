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Комод Марсель

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Подставка для ног Торино, черная
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Подставка для ног Торино, черная

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина920 мм
  • Длина2300 мм
  • Глубина490 мм
  • Вес115 кг
  • МатериалМДФ

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