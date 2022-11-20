Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина920 мм
- Длина2300 мм
- Глубина490 мм
- Вес115 кг
- МатериалМДФ
Тумба Лотос 4/1
Тумба Империя 4/1
Тумба Империя 4/2
Тумба Империя 5/1
Тумба Империя 5
Тумба Шевалье 2
Тумба Шевалье 3
Тумба Лотос 2/1
Тумба Лотос 3
Тумба Классика 2/1
Кресло Chester (Честер)
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Эврика белый
Трибуна для выступлений - 10
Стул Max, серый велюр/ белый каркас
Стул DAIQUIRI GREEN
Кресло Lobby бледно - зеленое
Стеллаж Марсель
Тумба Марсель
Ковер DOMESTIC D 2900x2000
Ковер DOMESTIC D 3400x2400
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден