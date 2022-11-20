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Комод Марсель c 3-мя ящиками - фото 1Комод Марсель c 3-мя ящиками - фото 2Комод Марсель c 3-мя ящиками - фото 3

Комод Марсель c 3-мя ящиками

13 оценок
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Пуф для гостиной Rice зеленый/ золотой

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1660 мм
  • Длина750 мм
  • Глубина400 мм
  • Вес70 кг
  • МатериалМДФ

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