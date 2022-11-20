Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Высота1150 мм
- Глубина500 мм
- Вес56.5 кг
- МатериалЛДСП
- Материал каркасаЛДСП, металл
- Страна изготовленияБеларусь
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