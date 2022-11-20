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Комод Мэрли, 5 ящиков - фото 1Комод Мэрли, 5 ящиков - фото 2

Комод Мэрли, 5 ящиков

12 оценок
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Комод Лоя, дуб вотан

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Высота1150 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес56.5 кг
  • МатериалЛДСП
  • Материал каркасаЛДСП, металл
  • Страна изготовленияБеларусь

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